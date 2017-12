Usiminas reverte prejuízo no 2º trimestre e lucra R$ 176 mi

A Usiminas reverteu prejuízo registrado no segundo trimestre do ano passado, de R$ 123 milhões, para um lucro líquido de abril a junho de R$ 176 milhões. Em relação ao primeiro trimestre do ano houve aumento de 62%. No primeiro semestre o lucro da Usiminas foi de R$ 284 milhões, ante prejuízo de R$ 275 milhões anotado no ano passado.

"A Usiminas passou por três fases críticas até chegarmos à etapa atual, em que podemos voltar a construir o futuro da companhia", afirmou, em nota, o presidente da Usiminas, Sergio Leite.

+ COLUNA DO BROAD: Além da Usiminas, Nippon enfrenta problema nos EUA

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 750 milhões, mais do que 11 vezes o Ebitda do segundo trimestre do ano, de R$ 68 milhões. Em relação ao primeiro trimestre o crescimento foi de 41%.

O Ebitda, pela instrução da CVM, somou R$ 711 milhões, alta de 106,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na comparação com o primeiro trimestre a alta foi de 35%.

A receita líquida de R$ 2,569 bilhões no segundo trimestre teve alta de 27% em um ano. Em relação ao primeiro trimestre, subiu 9%.