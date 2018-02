Vale adquire 51% de projeto de carvão Belvedere na Austrália A Companhia Vale do Rio Doce informou na noite de quinta-feira que exerceu a opção de compra para adquirir participação de 51 por cento na joint venture de carvão Belvedere, na Austrália, por 90 milhões de dólares. A Vale pagará 45 milhões de dólares para subsidiárias da Aquila Resources Ltd. (Aquila) e 45 milhões de dólares para a AMCI International AG (AMCI), após o cumprimento de determinadas condições. O Belvedere é um projeto de carvão em mina subterrânea, na região de Bowen Basin, ao Sul do Estado de Queensland, na Austrália. Após essa aquisição, a Vale possui operações de carvão nesse país com capacidade de produzir 8 milhões de toneladas por ano, que poderão ser expandidas no futuro com o desenvolvimento de Belvedere. "A Companhia realizou estudo de pré-viabilidade para avaliar a estrutura geológica, reservas de carvão, qualidade do produto e condições de mineração subterrânea, assim como o potencial de mineração, processamento e necessidades de logística para o estabelecimento de uma operação para produzir carvão metalúrgico", informou a Vale em nota. De acordo com a companhia, a etapa seguinte será realizar estudo de viabilidade para o desenvolvimento de Belvedere. O exercício da opção de ações faz parte do acordo efetivado com Aquila e AMCI. A Vale tem a opção de elevar sua participação no projeto para até 100 por cento, adquirindo os 49 por cento remanescentes a um valor a ser determinado na data de exercício da opção. "Investimentos no negócio de carvão são parte importante da nossa estratégia e esta aquisição representa mais um passo para a construção de uma significativa plataforma de crescimento", afirmou a companhia em nota. A Vale possui também participações minoritárias em empresas chinesas produtoras de carvão e está prestes a iniciar o desenvolvimento de Moatize, um projeto de carvão de grande porte em Moçambique, na África. (Por Denise Luna)