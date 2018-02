Vale cancela 30 carregamentos para China no 1o trimestre A Vale cancelou 30 carregamentos de minério de ferro para a China durante o primeiro trimestre deste ano, segundo operadores. A Vale também informou a empresas chinesas que irá adiar outros 20 carregamentos previstos para fevereiro, em parte devido a reparos em portos, acrescentaram os operadores. A decisão da Vale é anunciada no momento em que usinas siderúrgicas e mineradoras negociam os preços do minério de ferro para 2008. Os preços poderão subir até mais de 50 por cento. (Por Nao Nakanishi e Lucy Hornby)