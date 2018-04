Vale confirma hidrocarbonetos em poço na bacia de Santos

De acordo com comunicado da empresa ao mercado, duas amostras colhidas entre 4.821 e 4.841 metros de profundidade indicam, em uma análise preliminar, a presença de petróleo leve e gás no poço.

"Somente após a realização de testes necessários será possível estimar o volume de hidrocarbonetos descoberto", completa a nota.

A Vale possui participação de 12,5 por cento no consórcio, liderado pela Repsol com 40 por cento e que conta também com participação da Petrobras, com 35 por cento, e da Woodside Energy, com 12,5 por cento.

A Repsol já havia comunicado nesta semana a descoberta de indícios de hidrocarbonetos no poço, localizado no bloco S-N-789, dentro da área BM-S-48.

Segundo a Vale, a campanha de perfuração, que foi iniciada em setembro passado no poço Panoramix e teve continuidade no poço Vampira, será interrompida por aproximadamente dois meses e, posteriormente, incluirá no mínimo um poço adicional ao longo deste e do próximo ano.

A descoberta de Panoramix foi anunciada em maio deste ano e marcou o primeiro caso de sucesso da Vale na exploração de gás natural nas bacias sedimentares brasileiras.

O portfólio atual de exploração da Vale é composto por 26 blocos, agrupados em 14 concessões offshore -- sete na Bacia de Santos, três na Bacia do Espírito Santo e quatro na Bacia do Pará-Maranhão -- além de duas concessões onshore na Bacia do Parnaíba.

A empresa prevê investimentos em exploração de gás natural de 261 milhões de dólares para 2009, sendo que 72 milhões já foram realizados no primeiro semestre do ano.

(Por Camila Moreira)