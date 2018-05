Vale contrata linha de crédito rotativo de US$ 2 bi A Vale anunciou nesta quinta-feira a contratação de uma nova linha de crédito rotativo, no valor de US$ 2 bilhões, com prazo de cinco anos, numa transação de melhores esforços. De acordo com o comunicado, a linha de crédito rotativo foi contratada junto a um sindicato composto por 16 bancos comerciais globais, incluindo Barclays, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, Crédit Agricole, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Intesa San Paolo, JP Morgan, Mizuho, Natixis, Royal Bank of Canada, The Bank of Nova Scotia, Société Générale, Standard Chartered e Sumitomo.