Vale diz ter interesse em usinas da Cemig

A mineradora Vale informou, por meio de nota, ter interesse nas usinas da Cemig que têm previsão de serem leiloadas este mês. A empresa disse, no entanto, que nenhuma decisão foi tomada até o momento. A participação no leilão se daria por meio da empresa Aliança, da qual a Vale tem 55% e a própria Cemig, 45%.

+ Frustração de receitas de concessões soma R$ 21,6 bi

As usinas da estatal mineira de energia que estão com a concessão vencida - e, portanto, voltaram para o controle da União - são Jaguara, São Simão, Miranda e Volta Grande. O leilão está previsto para o dia 27 de setembro, e a expectativa do governo federal é de arrecadar R$ 11 bilhões com a venda, dinheiro considerado fundamental para fechar as contas públicas este ano. A Cemig, no entanto, ainda tenta na Justiça prorrogar as concessões.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Cemig vai questionar na Justiça decisão do TCU

De acordo com a nota da Vale, o objetivo com a compra das usinas seria a autossuficiência energética, um dos pilares estratégicos na redução de custos. "Sendo assim, uma das alternativas para atingirmos este objetivo poderia ser através da participação da Aliança no leilão ou acordo judicial que a Cemig negocia com o governo federal, desde que respeitado o foco estratégico da Vale. Porém, isso ainda está sendo estudado e não há qualquer decisão a respeito", reiterou a mineradora.