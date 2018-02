Vale estima investir menos de US$ 4,5 bi em 2017

A Vale estima que seus investimentos em 2017 deverão cair para menos de US$ 4,5 bilhões em 2017, ante um aporte de US$ 5,8 bilhões previsto para este ano, de acordo com apresentação disponibilizada no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Ano passado a Vale realizou investimentos de US$ 8,4 bilhões.

A mineradora destacou ainda que as transações potenciais envolvendo ativos chave poderão gerar um caixa de US$ 4 bilhões a US$ 6 bilhões. Já os desinvestimentos anunciados anteriormente, incluindo a joint venture de carvão, navios, ativos de energia e fertilizantes, poderão ajudar que a empresa levante de US$ 5 bilhões a US$ 7 bilhões. Os desinvestimentos já concluídos neste ano somam US$ 1,1 bilhão.

Na apresentação a companhia frisa que reduzirá sua dívida líquida para algo entre US$ 15 bilhões e US$ 17 bilhões já no ano que vem. No final do segundo trimestre a dívida líquida da Vale ficou em US$ 27,508 bilhões, alta de 4% em um ano, mas queda de 0,5% em relação ao observado no primeiro trimestre do ano.

"A Vale espera fechar o gap no fluxo de caixa livre em 2016", destaca a apresentação. A projeção da companhia é de um fluxo de caixa livre de até US$ 500 milhões para este ano, sem considerar os desinvestimentos.