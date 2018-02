Vale estréia na exploração de urânio na Austrália A australiana Dioro Exploration informou nesta terça-feira que assinou com a Companhia Vale do Rio Doce acordo para explorar os projetos de urânio da companhia localizados no Oeste da Austrália. Esta será a primeira vez que a Vale vai em busca do minério que tem se valorizado no mercado após a retomada de programas nucleares no mundo inteiro. No Brasil, a mineradora tenta junto ao governo obter concessões para exploração de urânio, atualmente monopólio da União. Segundo comunicado da Dioro, a unidade australiana da Vale, a Rio Doce Australia Pty, irá investir 4 milhões de dólares australianos nos próximos quatro anos para ter acesso a 60 por cento dos direitos sobre o urânio no local. Procurada pela Reuters, a assessoria da Vale disse não ter informações imediatas sobre o assunto. (Por Denise Luna)