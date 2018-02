Vale investirá US$479 milhões em projeto de fosfatos no Peru A Companhia Vale do Rio Doce, maior produtora de ferro do mundo, investirá 479 milhões de dólares para desenvolver um projeto de fosfatos no norte do Peru, anunciou nesta terça-feira o presidente peruano, Alan García. A companhia ganhou em 2005 a concessão para exploração de uma reserva de fosfatos, que fica na região de Piura. O investimento da Vale inclui a construção de uma fábrica de processamento de fosfatos e a de um porto que permitirá a exploração desse produto, afirmou García. "Esta empresa é um sólido aliado para o desenvolvimento do Peru", disse García a jornalistas depois de se reunir com executivos da companhia brasileira. (Por Marco Aquino)