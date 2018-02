Vale pretende emitir bônus de 30 anos no mercado global

A Vale anunciou nesta terça-feira que pretende emitir bônus no mercado global de capitais com vencimento de 30 anos, através de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited (Vale Overseas). O objetivo da emissão, segundo comunicado da companhia, "é utilizar os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral".

"Os bônus serão obrigações não garantidas da Vale Overseas e contarão com a garantia completa e incondicional da Vale. A garantia será 'pari passu' a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante", disse a empresa em nota.

Os líderes da operação serão Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e J.P. Morgan Securities Inc.

Em setembro deste ano, a empresa emitiu 1 bilhão de dólares em bônus globais de 10 anos, ao preço de 99,232 por cento de seu valor de face, com rendimento de 5,727 por cento, ou 225 pontos básicos acima dos Treasuries norte-americanos. Na época, a demanda chegou a 5 bilhões de dólares.

(Por Denise Luna)