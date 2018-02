Vale vai transferir famílias de mina de carvão em Moçambique A Companhia Vale do Rio Doce planeja gastar 30 milhões de dólares para transferir 1.200 família que ocupam a região de uma mina em Moçambique, abrindo caminho para o desenvolvimento do projeto, informou um jornal nesta segunda-feira. "Temos nossas equipes trabalhando no distrito de Inhangoma para demarcar as áreas de transferência da população local, num processo para ser concluído antes do final do ano", disse André Vasconcelos, da Vale, segundo o jornal Notícias, de Moçambique. Parte do dinheiro será usado para prover moradia, saneamento, escolas e fornecimento de água às famílias que agora moram na região da mina de Moatize. Acredita-se que a mina de Moatize, bastante afetada durante a guerra civil de Moçambique nos anos 1970 e 1980, tenha cerca de 2,4 bilhões de toneladas de reservas de carvão. Um consórcio liderado pela Vale, que ganhou o direito de reabilitar a mina por meio de uma proposta em 2004, tem afirmado que espera iniciar os trabalhos em 2010, com uma produção anual de cerca de 12 milhões de toneladas. (Por Charles Mangwiro)