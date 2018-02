Varejo fraco e prejuízo do Citi abalam Wall Street As bolsas de valores dos Estados Unidos caíram mais de 2 por cento nesta terça-feira, depois que o prejuízo trimestral recorde do Citigroup e o pior resultado em cinco anos das vendas no varejo alimentaram o temor de recessão. O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 2,17 por cento, para 12.501 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 2,45 por cento, para 2.417 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve queda de 2,49 por cento, para 1.380 pontos. O Citigroup, maior banco norte-americano, cortou seus dividendos após registrar uma baixa contábil de 18,1 bilhões de dólares por perdas relacionadas, entre outros ativos, ao setor de crédito imobiliário de alto risco (subprime). As ações do banco despencaram 7 por cento. O quadro para as ações ficou ainda pior depois que o governo divulgou que as vendas no varejo caíram inesperadamente em dezembro, para fechar o pior ano desde 2002. A alta dos preços de energia e a queda do valor das moradias reprimiram o consumo durante a temporada de compras de fim do ano. A queda de 4,7 por cento das ações da fabricante de aviões Boeing também influenciaram, após o Wall Street Journal publicar que a companhia pode atrasar novamente seu 787. Além disso, os investidores não se impressionaram com as novidades divulgadas pela Apple na convenção anual Macworld, em San Francisco. As ações da Apple recuaram 5,4 por cento. "Foi uma tempestade perfeita de coisas negativas hoje", disse Michael James, operador da Wedbush Morgan, em Los Angeles. Ele apontou a combinação de resultados ruins do Citi, das vendas no varejo, das notícias sobre a Boeing e da falta de entusiasmo com a Apple. (Reportagem de Kristina Cooke)