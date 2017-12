Varginha incentiva produção de biodiesel como alternativa ao café Belo Horizonte, 14 - A prefeitura de Varginha, no sul de Minas, assinou hoje um convênio de cooperação técnica com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia para incentivar a produção de biodiesel a partir da semente de mamona no município. Segundo o prefeito Mauro Tadeu Teixeira (PT), a idéia é oferecer aos pequenos produtores uma alternativa de incremento da renda na região. O setor agropecuário da cidade ainda é fortemente dependente do café e sujeito às oscilações de mercado deste produto. Há três anos, a prefeitura municipal reuniu em uma cooperativa pequenos agricultores que plantaram 200 hectares de mamona. Na mesma época também foi instalada em Varginha uma usina de beneficiamento que possui uma capacidade para a fabricação de 60 litros/dia do biodiesel. O programa contou com a orientação de especialistas da Universidade Federal de Lavras (Ufla), que já iniciaram testes para a utilização deste óleo como combustível de veículos. A idéia agora, segundo o prefeito, é buscar investidores para a implantação de uma nova unidade, com uma capacidade mínima de 1,5 mil litros/dia, que possa também processar o óleo proveniente do caroço de algodão e reciclar óleo de cozinha. A prefeitura pretende atingir até o final deste ano uma área de 300 hectares cultivados. De acordo com professores da Ufla, os produtores poderão aproveitar a necessidade de renovação do parque cafeeiro, de em média 5% a 10% da área plantada por ano, para cultivar a mamona simultaneamente. O custo para o plantio da oleaginosa é da ordem de R$ 600 a R$ 800/hectare, com um ciclo relativamente curto de produção, de seis meses. Outra fonte de renda é a comercialização da semente da mamona, que atinge R$ 12,00/quilo atualmente. Com o convênio assinado hoje, a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (Cetec) irá oferecer aos produtores de Varginha pessoal técnico qualificado e suporte para o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva do setor. A assinatura do convênio ocorre justamente no dia em que foi publicado no Diário Oficial da União a Medida Provisória 214, que dá poderes à Agência Nacional do Petróleo (ANP) para regular as atividades relativas a biodiesel, assim como já o faz com outros combustíveis. A intenção da ministra de Minas e Energia, Dilma Roussef, é concluir a legislação do biodiesel até novembro para que, a partir de janeiro de 2005, as distribuidoras estejam autorizadas a incluir, voluntariamente, até 2% de biodiesel no diesel derivado de petróleo.