Venda global da Peugeot Citroën cai 9,8% no semestre As vendas mundiais da Peugeot Citroën caíram 9,8% no primeiro semestre em relação a igual período do ano passado, para 1,46 milhão de veículos, segundo dados divulgados na tarde desta segunda-feira, 08 pela montadora. No mesmo período, o mercado automotivo teve crescimento de 3%. Fonte: Dow Jones Newswires.