Vendas da GM nos EUA têm queda de 2,2% em novembro

informou uma queda de 2,2 por cento nas vendas de veículos nos Estados Unidos em novembro ante o mesmo período um ano antes, com o peso de marcas que planeja vender ou fechar, e afirmou que irá aumentar sua produção na América do Norte em cerca de 75 por cento no primeiro trimestre de 2010.

O total das vendas ficou em 151.427 veículos em novembro, ante as 154.877 unidades um ano antes, informou a GM.

As vendas das marcas Chevrolet, Cadillac, GMC e Buick, que a GM deve manter, subiram 5,6 por cento, para 139.672, ao passo que as vendas de suas quatro outras marcas caíram 47,9 por cento, para 11.755, disse a empresa. As vendas das quatro primeiras marcas representam 94 por cento das vendas totais da GM no varejo.

Os resultados não foram ajustados para levar em conta dois dias a menos de vendas em novembro em comparação com novembro de 2008.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A GM afirmou que planeja produzir 650 mil carros e caminhonetes no primeiro trimestre de 2010 na América do Norte, 75 por cento a mais que no mesmo período em 2009, quando a montadora entrou em crise e caminhava em direção à reestruturação via concordata.

(Reportagem de Soyoung Kim e David Bailey)