Vendas da MRV sobem 47% e somam R$ 1,38 bi no 2º tri As vendas contratadas da construtora MRV Engenharia atingiram R$ 1,381 bilhão no segundo trimestre, alta de 47% ante o mesmo período de 2012, de acordo com dados operacionais prévios divulgados pela companhia na noite desta segunda-feira, 15. Com o resultado, a MRV registrou o melhor primeiro semestre de vendas da história, com R$ 2,476 bilhões, 41% mais do que igual período do ano passado.