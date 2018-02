No mês passado as vendas da Toyota em seu maior mercado, os Estados Unidos, caíram 3,5 por cento, mas cresceram 15 por cento no Japão e 45 por cento na China.

Executivos da empresa disseram ser provável que as vendas nos Estados Unidos se recuperassem a partir de outubro devido às comparações com o ano anterior, quando começaram a despencar depois do colapso do Lehman Brothers.

(Reportagem de Chang-Ran Kim)

REUTERS RB VS