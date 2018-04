Vendas da Volkswagen caem no mundo, mas avançam no Brasil A Volkswagen registrou ganho de mercado em sua marca em janeiro, com uma queda de vendas mais lenta que o recuo sofrido pela indústria no mundo, de 24 por cento. As vendas da marca Volkswagen em janeiro caíram 14,1 por cento, para 246,7 mil veículos, informou a companhia nesta quarta-feira. A companhia também confirmou que as entregas de veículos do grupo a clientes caiu em 20 por cento em janeiro, para cerca de 382 mil unidades. A Volkswagen informou que não vê recuperação no horizonte, mas que registrou melhora no crescimento na Rússia, onde as vendas do grupo subiram 12,7 por cento, para 6,6 mil veículos. No Brasil, terceiro maior mercado da companhia depois da Alemanha e China, também registrou avanço, subindo 1,3 por cento, para 47,6 mil unidades. Na China, as vendas caíram 11 por cento, para 83,9 mil veículos. (Por Christiaan Hetzner)