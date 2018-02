Vendas de carros novos na Espanha sobem 21,4% em dezembro

As vendas de carros novos na Espanha aumentaram 21,4 por cento em dezembro de 2014, na comparação com mesmo mês do ano anterior, no décimo-sexto mês consecutivo de crescimento, informou a associação de fabricantes de automóveis Anfac nesta sexta-feira.

Nos 12 meses finalizados dezembro, foram vendidos 855.308 veículos, um aumento de 18,4 por cento ante o ano anterior, disse a Anfac.

Os números de dezembro, comparados a um aumento de 17,4 por cento em novembro, foram ajudados por um programa de subsídio do governo.

O governo anunciou que estava estendendo o programa que oferece reduções de preços para veículos novos com baixa emissão, pela sétima vez, no início de novembro.