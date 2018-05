Vendas de distribuidores de aço devem aumentar 2,5% O presidente do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda), Carlos Loureiro, reafirmou que as vendas dos distribuidores de aço devem crescer 2,5% em 2013 em relação a 2012, revertendo a queda de 1,7% registrada no primeiro semestre do ano. A projeção anterior do Inda apontava para um aumento de 6% das vendas.