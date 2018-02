Vendas de máquinas e implementos agrícolas crescem 34%

O faturamento do setor de máquinas agrícolas foi de R$ 2,3 bilhões entre janeiro e maio de 2007, representando crescimento de 33,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). No período, a exportação do setor totalizou US$ 245,07 milhões, desempenho 14% superior ao mesmo período de 2006. Entre janeiro e maio, a importação de máquinas e implementos para agricultura somou US$ 76,01 milhões, alta de 147,8% sobre o mesmo período de 2006. Com a recuperação do setor agrícola, o nível de utilização da capacidade instalada do setor de máquinas e equipamentos passou de uma média mensal de 62,77% em maio de 2006 para 76,26% em maio deste ano.