Vendas de veículos novos sobem 24,5% no Brasil em setembro

As vendas de veículos novos no País subiram 24,5% em setembro na comparação com o mesmo período de 2016, dando continuidade à recuperação do mercado automotivo após quatro anos em queda. Foi o quinto mês consecutivo de crescimento no comparativo interanual.

Os dados integram um balanço prévio, obtido com fontes do mercado e sujeito a pequenos ajustes em relação aos números a serem divulgados nesta terça-feira, 3, pela Fenabrave, entidade que representa as concessionárias, e na quinta-feira, 5, pela Anfavea, associação das montadoras. No total, foram vendidos 199,2 mil veículos no mês passado, entre carros de passeio, utilitários leves - como picapes e vans -, caminhões e ônibus.

++Briga entre ministérios por incentivos ameaça atrasar novo regime automotivo

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O desempenho eleva o total comercializado desde o início do ano para 1,62 milhão, alta de 7,4% sobre os nove primeiros meses de 2016. O resultado está em linha com a previsão feita pela Anfavea de alta de 7,3% nos emplacamentos do ano e mostra uma aceleração no ritmo de reação do mercado, que vinha de um crescimento acumulado de 5,3% no fim de agosto.

++Balança comercial em setembro tem o melhor resultado desde 1989

As concessionárias venderam quase 10 mil veículos a cada dia que abriram as portas no mês passado, ou 547 unidades a mais do que a média diária de agosto. Setembro ficou, porém, 8% abaixo do total vendido em agosto em virtude de seu calendário mais curto, com três dias úteis a menos de venda.

++Semana Mundial do Investidor: foco desta edição é em proteção financeira