Vendas no Dia dos Namorados superam expectativas em SP

O com?rcio paulistano computou bons resultados no Dia dos Namorados deste ano. ? o que aponta o levantamento da Federa??o do Com?rcio do Estado de S?o Paulo (Fecomercio-SP), divulgado nesta quinta-feira, 14, que mostra um aumento de 1,5% no faturamento nessa data, na compara??o com o mesmo per?odo de 2006. O resultado contrariou o pessimismo dos empres?rios e superou as expectativas do com?rcio, que estimava avan?o de 0,4%, diante de uma queda de 2,6% na data comemorativa em 2006. O cart?o de cr?dito foi a forma de pagamento preferida dos consumidores - cerca de 55% optaram por essa modalidade. Em seguida, aparecem os pagamentos ? vista (30%). Os dados v?o na contram?o do que o consumidor manifestou na pesquisa realizada pela Fecomercio antes da data, quando 68% dos entrevistados diziam que realizariam seus pagamentos ? vista (dinheiro, cheque e cart?o de d?bito) e 27% com cart?o de cr?dito. Entre todos os segmentos o que teve melhor resultado foi o de semidur?veis, que engloba produtos de vestu?rio e cal?ados. Neste segmento, o crescimento do faturamento foi de 1,6%. J? no de produtos dur?veis, como eletr?nicos, o incremento nas vendas foi de 1,3%. A pesquisa foi realizada na quarta-feira com 100 empres?rios no munic?pio de S?o Paulo.