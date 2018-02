Vendas no varejo brasileiro sobem 0,5% em maio

As vendas do comércio varejista brasileiro aumentaram em maio, puxadas pelos setores de vestuário, móveis e eletrodomésticos, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 16. Veja também: Os novos hábitos de consumo do brasileiro O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que as vendas subiram 0,5% ante abril e 10,5% na comparação com maio do ano passado. De janeiro a maio, as vendas acumularam avanço de 4,6%. As vendas de Tecidos, vestuário e calçados subiram 7,6% mês a mês, enquanto em Móveis e eletrodomésticos a alta foi de 3,1%. As vendas de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo tiveram variação positiva de 0,1%, enquanto as de Combustíveis e lubrificantes caíram 1,2% e as de Veículos, motos, partes e peças declinaram 0,1%. Na comparação com maio de 2006, todos os setores tiveram aumento nas vendas. Na comparação anual, o maior impacto positivo veio de Hipermercados, com avanço de 8,2%. "Este desempenho continua refletindo o aumento do poder de compra da população", disse o IBGE em nota. A pesquisa informou ainda que a receita nominal do comércio varejista cresceu 1% em maio sobre abril e 11,4% ante o mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, a receita apresenta elevação de 6,2%. (Por Vanessa Stelzer)