Vendas no varejo caem 3,74% em junho, diz CNDL

As vendas no varejo caíram 3,74% em junho na comparação com maio, informou nesta quarta-feira, 10, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), com base no levantamento realizado junto com o Sistema de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Em relação a junho do ano passado, as vendas no varejo subiram 0,67%. Foi o terceiro mês consecutivo de desaceleração e o menor crescimento nessa base de comparação desde janeiro de 2012.

Já a inadimplência no comércio varejista subiu 1,13% em junho ante maio. Na comparação com junho de 2012, a inadimplência avançou 1,52%, o menor índice registrado pela série histórica de 18 meses revisada pela instituição.

A pesquisa, divulgada pela CNDL e pelo SPC Brasil, é resultado de consulta a mais de 150 milhões de cadastros de pessoas físicas (CPFs) em 800 mil pontos de vendas.