Venezuela confirma maior descoberta de gás natural da Repsol

O governo da Venezuela confirmou a descoberta anunciada pela Repsol YPF no mês passado de uma grande reserva de gás natural no país. "O período de testes foi concluído na quinta-feira, confirmando a descoberta de reservas estimadas de 8 trilhões de pés cúbicos de gás", disse o Ministério das Comunicações da Venezuela em nota.

A Repsol anunciou sua maior descoberta no mês passado, após exploração do campo Perla 1 no Golfo da Venezuela em parceria com a companhia italiana Eni SPA.

"Estamos nos preparando para que a Venezuela seja um dos líderes no planeta em termos de reservas comprovadas de gás natural", disse o presidente Hugo Chávez em nota. "É o maior achado de gás na história da Venezuela", acrescentou.

A Repsol e a Eni tem uma participação de 32,5% cada na produção futura do campo, enquanto a estatal venezuelana Petróleos de Venezuela ou PdVSA terá 35%. As informações são da Dow Jones.