Verizon compra AOL por US$ 4,4 bilhões

A Verizon anunciou nesta terça-feira, 12, que vai comprar a AOL numa transação avaliada em cerca de US$ 4,4 bilhões para ganhar acesso ao conteúdo e serviço de anúncios digitais da AOL.

A oferta de US$ 50 por ação representa um prêmio de 17,4% sobre o preço de fechamento do papel da AOL de US$ 42,59 na segunda-feira.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O acordo, que inclui cerca de US$ 300 milhões em dívidas da AOL, terá a forma de uma oferta pública seguida de uma fusão, com a AOL tornando-se uma subsidiária da Verizon após a conclusão da transação.

A Verizon disse que espera financiar o negócio com caixa e dívida.

A investidora ativista Starboard Value LP havia encorajado o Yahoo a considerar uma combinação com a AOL, cujos negócios incluem o website de notícias Huffington Post e o blog TechCrunch.