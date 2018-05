ViaVarejo tem lucro líquido R$ 95 mi no 2.º trimestre

O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) aumentou 100,5% de abril a junho ante igual intervalo de 2012, para R$ 446 milhões. A margem Ebitda ajustada passou de 4,1% para 7,4%. Ao descontar os efeitos extraordinários, o Ebitda é de R$ 356 milhões, avanço de 61,5%. A margem Ebitda saiu de 4,1% para 5,9%.

A receita líquida de vendas do segundo trimestre foi de R$ 6,062 bilhões, alta de 14% na comparação com o mesmo período de 2012. As vendas ''mesmas lojas'' do GPA Alimentar cresceram 7,3% no intervalo, beneficiadas pela expansão da ViaVarejo. O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 170 milhões, representando 2,8% da receita líquida de vendas, uma redução de 0,3 ponto porcentual em relação ao mesmo período do ano anterior.

Mesmas lojas

No conceito mesmas lojas, a receita bruta de vendas avançou 11,8% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Em termos reais, considerando a inflação das categorias de eletro, móveis e colchões nos últimos 12 meses divulgada pelo IBGE, ponderada pelo sortimento das lojas físicas e Nova Pontocom, o crescimento real foi de 8,5%.

As lojas físicas apresentaram crescimento de vendas mesmas lojas de 9,5%, impulsionado, segundo a empresa, pela assertividade das campanhas de marketing aliadas a estratégia comercial, além do destaque para o período de compras relacionado ao dia das mães.

A Nova Pontocom (NPC), incluindo o Atacado-Eletro, apresentou crescimento de 26,5% no trimestre, com ganho de market share, reflexo de uma estratégia que combina reposicionamento de preços nas suas diferentes bandeiras e categorias, com manutenção da diferenciação em serviços. "Esse aumento de competitividade foi suportado por iniciativas que buscam aumentar a eficiência operacional", destaca a companhia, em relatório.

Ebidta

A ViaVarejo reiterou sua meta de encerrar este ano com margem Ebitda de 6,6%. Em 2012, a companhia teve margem Ebitda de 6,0%. De janeiro e junho, a margem Ebitda da companhia chegou a 5,8%, um crescimento de 1,1 ponto porcentual com comparado ao mesmo período do ano passado. Em abril, a companhia divulgou suas metas com previsão de vender R$ 28,5 bilhões em 2013.