Visa surpreende analistas com lucro de US$ 1,23 bi A operadora de cartões de crédito Visa reverteu um prejuízo no terceiro trimestre fiscal e superou as expectativas dos analistas devido ao crescimento de 13% nos gastos com seus cartões de crédito e débito. A companhia anunciou nesta quarta-feira, 24, um lucro líquido de US$ 1,23 bilhão (US$ 1,88 por ação) no período, ante prejuízo de US$ 1,84 bilhão (US$ 2,74 por ação) há um ano.