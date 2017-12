Visa testa devolver dinheiro de compras como crédito na fatura do cartão

A Visa lança nesta segunda-feira, 3, uma solução de fidelidade semelhante aos programas de cashback - aqueles que devolvem parte do dinheiro gasto em uma compra ao cliente. O primeiro parceiro nessa empreitada é o Grupo Boticário, que vai oferecer, nas compras acima de R$ 100 feitas com cartão de crédito da bandeira, um desconto de R$ 20 na próxima fatura.

Ainda incipiente perto de outras soluções do setor que já existem no Brasil, o programa pretende ajudar as empresas a fidelizar clientes e, consequentemente, incentivar o uso de cartão de crédito.

Essa primeira ação em parceria com o Grupo Boticário tem a duração de um mês e cada pessoa só pode ganhar um desconto na fatura. Para participar, o cliente acessa o site "Vai de Visa" - que mostra todas as promoções da bandeira - e se cadastra no programa.

Ao realizar a compra no site ou em lojas físicas do O Boticário, Eudora, Quem disse, Berenice? ou The Beauty Box - todas marcas do mesmo grupo - o cliente receberá um torpedo ou e-mail avisando que terá o crédito na próxima fatura.

O objetivo da empresa, segundo Renato Rocha, vice-presidente de vendas e soluções para o comércio da Visa, é ajudar os varejistas a criarem promoções.

"Toda a gestão tecnológica da promoção é realizada pela Visa, desde o controle das compras no valor estipulado até o crédito lançado na fatura do cartão. O estabelecimento comercial, no caso as lojas do Grupo Boticário, se preocupará em comunicar a ação e oferecer o melhor serviço aos clientes", explica Rocha.

A ideia do programa, segundo o executivo, é colocar a tecnologia da empresa para auxiliar o varejista a atrair mais clientes. Outro benefício é a publicidade, assim como em outras plataformas que oferecem cashback. "A Visa comunica aos seus clientes das promoções que eles podem participar. Então, além de ser uma propaganda, também é uma forma da empresa atrair novos compradores para aquelas lojas que estão com descontos e facilidades", afirma.

O professor Marcelo Coutinho, da FGV, acredita que a grande vantagem para a bandeira de cartão é incentivar diferentes estabelecimentos a aceitar e estimular o uso de seus produtos. "O grande desafio para eles é incentivar o pequeno e médio estabelecimento, o franqueado ou o revendedor a trabalhar com o cartão. Então, além de ser uma maneira de gerar movimento, é uma forma de atrair o comerciante, mostrar que é bom trabalhar com cartão de crédito", afirma.

Assim como a Visa, o Banco Original também oferece um programa semelhante ao de cashback. Nele, parte do que foi gasto tanto no cartão de crédito quanto no débito volta e pode ser usado para abater a fatura ou como crédito para futuras compras.

A vantagem para o banco, segundo Wanderley Bacalá, diretor de TI da instituição, era permitir justamente a fidelização do cliente, que continuaria usando o cartão por ter essa vantagem.