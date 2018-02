VisaNet adota estratégia de expansão e muda nome para Cielo

"O mercado muda e nós temos que mudar", disse Rômulo de Mello Dias, presidente da empresa de meios de pagamento, credenciadora única dos cartões Visa.

O executivo explicou que o contrato de exclusividade com a bandeira Visa termina em julho de 2010. Além disso, com a mudança de regulamentação do setor que está sendo discutida pelo governo, as empresas credenciadoras estarão sujeitas a maior concorrência. Hoje, Visanet e Redecard detêm mais de 90 por cento do mercado.

"Ficaria inapropriado continuar usando o nome Visanet", apontou Dias.

Ele disse que a companhia ainda não procurou a MasterCard para negociar o início do credenciamento dos cartões CrediCard, mas no momento oportuno deve anunciar um acordo para os cartões Dinners.

(Reportagem de Aluísio Alves)