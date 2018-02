Visual da loja reflete na decisão do cliente, vendas e atendimento

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

Até onde o aspecto de uma loja - tudo o que envolve disposição de produtos, iluminação e vitrine - impacta nos negócios de um comércio? Hoje já se sabe que a experiência que esses fatores proporcionam aos clientes os influencia na decisão da compra .

Segundo Jose Carmo Vieira, consultor do Sebrae-SP, 95% da decisão de compra dos clientes é feita em função da sua experiência dentro da unidade. Dessa forma, os empreendedores devem buscar informações e investir no planejamento do espaço comercial.

"Alguns aspectos técnicos devem ser levados em consideração quando o empreendedor decide abrir uma loja física. A comunicação visual é um deles, já que pode ser usado como um diferencial competitivo e também oferecer uma experiência que pode fazer com o cliente realize uma compra ou volte a comprar na loja", explica Carmo.

Pesquisa recente do Sebrae aponta que a melhora do visual da loja amplia as vendas em até 40%. Entre os pontos que o empreendedor deve atentar para manter a loja atraente ao consumidor se destacam a fachada, iluminação, vitrine e acessibilidade, destaca Carmo.

"O mais importante é aguçar os sentidos do cliente. Ele precisa, em primeiro lugar, notar, depois, ter a visão estimulada pela iluminação certa; ele precisa tocar os produtos e ter a sensação de que eles estão organizados de maneira que ele possa circular livremente", disse. Durante a Feira do Empreendedor, evento organizado pelo Sebrae-SP que será realizado em fevereiro deste ano, em São Paulo, uma loja modelo será apresentada aos empreendedores visitantes.

Gláucia Coutinho, franqueada da 5àsec na cidade de Santos (SP), aproveitou a reforma que tinha de fazer no espaço que alugou para instalar a franquia para estudar as possibilidades que dispunha para destacar a loja na região onde atua.

"Nem todos os empreendedores têm esta oportunidade, mas acredito que o ideal é aproveitar um processo de construção ou reforma do zero para implantar ideias que vão melhorar a comunicação visual da loja, como spots de luz, vitrine, fachada, por exemplo", detalha Gláucia.

A 5àsec, assim como outras empresas que possuem modelo de expansão por meio de franquias, estipula que seus franqueados sigam padrões estabelecidos de design. Contudo, a empresária afirma que, mesmo nestes casos, algo pode ser feito para causar impacto positivo no cliente.

"Às vezes, algo como uma simples pintura ou uma lâmpada mais forte, uma fachada com aspecto de nova, já fazem a diferença para o cliente porque denota que o local está sempre organizado e ele faz associação ao serviço que a empresa presta", finaliza.

