Volks lidera vendas de automóveis em 2009 até outubro

A liderança do mercado de automóveis no acumulado do ano até outubro ficou com a Volkswagen, com 25,54% de participação. A Fiat vem na segunda posição, com 24,97% das vendas de automóveis, seguida da General Motors, com 20,26% e Ford com 9,52%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 4, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Veja também:

Vendas de veículos em outubro caem 4,62% ante setembro

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na categoria de comerciais leves, a Fiat está na dianteira com 22,25% do mercado, seguida de GM (17,69%), Ford (13,37%) e Volks (10,85%). No mercado de caminhões, a principal fatia é da Volks, com 30,77% entre janeiro e outubro. Mercedes-Benz vem com 28,42%, Ford com 18,39% e Volvo com uma participação de 7,92%.

A Mercedes-Benz tem larga vantagem em ônibus, com 47,57%, seguida por Volkswagen (27,51%), Marcopolo (15,69%) e Agrale (3,17%).

Em motocicletas, a Honda aparece com 72,45% desse mercado. Yamaha assumiu 12,26% das vendas de janeiro a outubro, enquanto Suzuki e Dafra apareceram com, respectivamente, 5,38% e 4,15%.