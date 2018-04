Volks melhora oferta por metade da Porsche, segundo revista

A revista semanal escreveu neste sábado que Wendelin Wiedeking, o presidente-executivo da endividada matriz Porsche SE, ainda considerava a quantia insuficiente nas negociações sobre a possível venda da uma fatia de 49,9 por cento em sua saudável montadora de coupés 911 Carrera, inteiramente de sua propriedade.

Wiedeking prefere um conceito diferente para reduzir as dívidas que contaria com a ajuda do xeique Hamad bin Khalifa al-Thani, governante do Qatar, país rico em gás natural.

A Spiegel diz que o xeique mostrou sua disposição, por meio de um acordo de investimento, de oferecer 7 bilhões de euros por uma fatia de pouco mais de 25 por cento na holding listada em bolsa e pelas opções em papéis da VW em propriedade da Porsche SE, as quais Wiedeking usou para se proteger do custo de sua fracassada tentativa de comprar a VW.

Uma fonte da indústria disse à Reuters neste sábado que 7 bilhões de euros é uma quantia realista.

Separadamente, a revista Focus informou que a Volkswagen está trabalhando em um conceito legal para economizar às donas da Porsche SE, as famílias Porsche e Piech, cerca de 1 bilhão de euros como parte da venda à VW --dinheiro que de outra forma seria perdido na condição de impostos sobre as vendas para o Ministério das Finanças.

A notícia surgiu no momento em que os clãs Porsche e Piech se preparam para a reunião do conselho supervisor em 23 de julho, a qual decidirá o futuro da empresa.

Os jornais Frankfurter Allgemeine Zeitung e Stuttgarter Zeitung informaram que devido a um acordo contratual entre as duas facções para não dividir seus votos em reuniões do conselho, as famílias se encontrariam antes para decidir sobre o assunto.

Porsche e Volkswagen se recusaram a fazer comentários.

(Reportagem de Christiaan Hetzner, reportagem adicional de Hendrik Sackmann e John O'Donnell)