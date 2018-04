Volkswagen fará novo veículo compacto no ABC

A Volkswagen confirmou nesta terça-feira, 17, a produção de um novo veículo na fábrica de São Bernardo do Campo (SP). O modelo será feito na mesma base do Polo e do Virtus, lançados nos últimos sete meses. A fábrica também produz a picape Saveiro.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que negociou com a empresa a produção do novo produto, será um carro pequeno, com estilo de utilitário-esportivo e grande volume de venda. Um dos possíveis concorrentes é o Renault Kwid, cujo preço começa em R$ 31 mil.

O diretor do sindicato, Wellington Damasceno, disse que a fábrica produz 1.036 carros por dia, muito próximo de sua capacidade, de 1.091 unidades. “Levamos à direção pedido de contratações, e isso está sendo avaliado”. Hoje, a montadora tem convocado funcionários para trabalho extra em alguns sábados, além de trazer reforços de trabalhadores da filial do Paraná, que opera com ociosidade mas, em breve, também iniciará a produção de um novo utilitário-esportivo, T-Cross.

A Volkswagen pretende lançar 20 veículos até 2020, resultado de investimentos de R$ 7 bilhões. Desse total, 13 serão feitos no País, dois na Argentina e os demais em outros países.

A fábrica do ABC paulista, segundo Damasceno, também enfrenta dificuldades com a falta de algumas peças para produção.