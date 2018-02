Volkswagen tem venda recorde de 6,2 milhões de veículos em 2007 A Volkswagen, quarta maior montadora de carros do mundo, aumentou as vendas de veículos em 7,9 por cento para um recorde de 6,189 milhões de unidades no último ano graças a um crescimento de todas as 8 marcas e prevê ainda mais ganhos para 2008. "Haverá crescimento mas se será de 8 por cento, isto eu não posso dizer", afirmou o presidente-executivo, Martin Winterkorn, a repórteres no salão de automóveis em Detroit. Ele ainda acrescentou que a estimativa de lucro passou de 5,1 bilhões de euros (7,54 bilhões de dólares), previsão feita anteriormente para 2007, mas ele se recusou a dizer em quanto. Cada grupo de marcas da Volkswagen conseguiu aumentar suas vendas frente ao desempenho de 2006. O grupo mais importante, a marca VW, aumentou suas vendas em 7,8 por cento para um recorde de 3,66 milhões de veículos, graças ao fortes ganhos no Brasil, China, assim como na Europa Central e o Leste Europeu, onde a demanda cresceu entre 25 a 33 por cento. A marca premium da Volkswagen, Audi, teve suas vendas aumentadas em 6,5 por cento para 964.200 veículos marcando seu 12o ano consecutivo de vendas recordes. (Reportagem de Marcel Michelson)