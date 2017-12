Volkswagen toma lugar da Toyota como maior montadora do mundo

A Volkswagen tomou o lugar da Toyota como a maior montadora mundial em vendas no primeiro semestre, conquistando uma ambição de longa data três anos antes da meta. A maior montadora japonesa disse nesta terça-feira, 28, ter vendido 5,02 milhões de carros entre janeiro e junho, uma queda de 1,5% em comparação com o mesmo período do ano passado e inferior aos 5,04 milhões de veículos vendidos pela Volkswagen anunciado em 17 de julho.

A montadora alemã vem aumentando sua escala sob os oito anos de administração do presidente-executivo Martin Winterkorn, impulsionado pela adição de marcas e fábricas além da ampliação das vendas na China.

As vendas do grupo VW, que também incluem as marcas de luxo Audi e Porsche, mais que dobraram no ano passado, chegando a 10 milhões de veículos, enquanto o lucro quase triplicou para 12,7 bilhões de euros (US$ 14 bilhões).

"A VW está capturando a coroa de vendas em tempos difíceis com os maiores mercados automobilísticos em declínio," disse o chefe do centro de gerenciamento automotivo, um grupo de pesquisa próximo a Colônia, Stefan Bratzel.

A empresa com sede em Wolfsburg tem como meta um aumento "moderado" das vendas comparado ao recorde de 10,1 milhões de veículos no ano passado. O grupo irá divulgar os resultados do primeiro semestre deste ano na quarta-feira.