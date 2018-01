Volkswagen troca comando no Brasil e na América do Sul

A Volkswagen anunciou uma mudança no comando de suas operações. Pablo Di Si, que vinha ocupando o cargo de presidente da Volkswagen Argentina, vai assumir a presidência da Volkswagen Brasil e América do Sul no lugar de David Powels, que vai para Xangai como 1º Vice-Presidente e Vice-Presidente Comercial da Saic Volkswagen Automobile.

Segundo comunicado da companhia, Pablo Di Si iniciou sua carreira no Grupo Volkswagen em 2014. Anteriormente, ocupou posições-chave nas áreas de Finanças e Desenvolvimento de Negócios nos Estados Unidos e no Brasil, onde viveu por 11 anos.

Powels, por sua vez, ocupava o cargo de Presidente e CEO da Volkswagen do Brasil desde 2015. Em outubro de 2016 também passou a ser responsável pela Região SAM (que engloba 29 países na América Latina, América Central e Caribe).

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nos últimos três anos, Powels definiu uma estratégia de renovação do portfólio de produtos, com 20 lançamentos até 2020, começando com o Novo Polo e a introdução da plataforma MQB, que será a base de produção de novos veículos na região. Além disso, acelerou o processo que permitiu a ampliação na participação em vendas na região SAM, com crescimento das exportações a partir do Brasil.