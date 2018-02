Volkswagen vende 3 milhões de veículos até junho

O grupo automobilístico alemão Volkswagen vendeu até junho 3,09 milhões de veículos no mundo todo, um número recorde, o que representa uma alta de 7,8% em relação ao mesmo período de 2006. O consórcio informou nesta quinta-feira, 12, que as vendas na Europa subiram 3,7% de janeiro a junho em relação ao primeiro semestre do ano passado, a 1,86 milhão de unidades. O aumento global em todo o continente compensou a queda na Alemanha, de 3,7%, a 515 mil veículos. Na região da Ásia e do Pacífico, a Volkswagen vendeu até junho 502 mil unidades, 21% a mais que nos seis primeiros meses de 2006, estimulado pelo crescimento de 24,6% na China, a 431 mil veículos. O grupo vendeu no primeiro semestre 263 mil automóveis na América do Norte, 3,1% a mais que no mesmo período do ano passado, dos quais 163 mil unidades foram entregues nos Estados Unidos, uma alta de 2,8%. Na América do Sul, a Volkswagen vendeu até junho 27,2% a mais que no primeiro semestre de 2006, a 339 mil carros, dos quais 260 mil foram vendidos no Brasil, um aumento de 28,6%. Por marcas, a Volkswagen vendeu entre janeiro e junho 1,8 milhão de veículos no mundo todo, 7,4% a mais que entre janeiro e junho do ano passado, enquanto sua filial de veículos de luxo Audi teve vendas 9,8% maiores, a 509 mil unidades. A filial espanhola Seat vendeu no primeiro semestre 222 mil veículos, 1,8% a menos que no mesmo período de 2006, enquanto a marca tcheca do grupo, a Skoda, registrou um aumento de 13,2% nas vendas, a 311 mil unidades.