Demanda fraca faz Votorantim paralisar parte da produção de aço no Rio de Janeiro

A Votorantim Siderurgia paralisou as operações da área de aciaria de usina instalada em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, diante da fraqueza na demanda por aços longos no país. Com a parada, a empresa suspendeu os contratos de trabalho de 140 funcionários da unidade, informou sindicato nesta terça-feira.

A área de aciaria é responsável pela produção de aço a partir do ferro-gusa. A unidade de Barra Mansa tem capacidade para produzir 800 mil toneladas de aços longos por ano.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, a companhia tinha como objetivo inicial demitir os 140 funcionários, mas decidiu converter as demissões em "layoff" após negociações com a entidade.

O diretor do sindicato responsável pela região de Barra Mansa, Almir Paulino, informou que o setor de laminação da usina da Votorantim na cidade segue operando, mas abaixo da capacidade, e que a empresa informou que a suspensão dos contratos de trabalho ocorrerá enquanto persistir a fraqueza do mercado.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A produção de aços longos do país em setembro caiu 27,5% sobre um ano antes, para 663 mil toneladas, acumulado queda de janeiro ao mês passado de 12,7%, a 7,19 milhões de toneladas, segundo dados do Instituto Aço Brasil (IABr), divulgados na véspera.

Procurada, a Votorantim Siderurgia não comentou o assunto de imediato. A siderúrgica de Barra Mansa foi fundada em 1937 e usa aço reciclado como matéria-prima.