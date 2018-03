Wall St recua por setores industriais e de transporte

O índice Dow Jones caiu abaixo de 10 mil pontos pela segunda vez nesta semana.

O Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 1,08 por cento, para 9.972 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 0,50 por cento, para 2.154 pontos.

O Standard & Poor's 500 perdeu 1,22 por cento, a 1.079 pontos.

O dólar mais forte pressionou os preços das commodities, prejudicando os setores de energia e de matérias-primas, enquanto comentários de analistas sobre um forte rali nas ações de empresas ferroviárias golpeou o segmento de transportes.

Burlington Northern Santa Fe, a segunda maior companhia ferroviária dos Estados Unidos, cedeu mais de 6 por cento depois que um analista da RBC Capital cortou o preço-alvo dos papéis da companhia. Isso ajudou o índice Dow Jones que mede o desempenho do setor de transporte a recuar 3,5 por cento.

O índice S&P para o segmento industrial perdeu 1,7 por cento.

O dólar subiu contra a libra esterlina após dados mostrarem o sexto trimestre seguido de contração do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido, a maior série da história. Números melhores que o esperado do setor imobiliário norte-americano deram um impulso extra à divisa dos EUA.

A força do dólar ajudou a derrubar os preços do petróleo e de outras commodities, o que levou para baixo as ações de companhias de energia e de materiais brutos. O índice S&P para o setor de matérias-primas retrocedeu 2,05 por cento.

Mas os papéis da Microsoft saltaram 5,38 por cento, enquanto os da varejista online Amazon.com dispararam 26,8 por cento, para 118,49 dólares, após atingirem o valor de 119,65, o maior da história da empresa.

No acumulado da semana, o Dow Jones cedeu 0,2 por cento, o S&P 500 recuou 0,7 por cento, enquanto o Nasdaq caiu 0,1 por cento.