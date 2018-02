Wall St sobe 3% na semana, após leve alta nesta 6a

O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, subiu 0,17 por cento, para 10.023 pontos. O Nasdaq exibiu alta de 0,34 por cento, a 2.112 pontos. O Standard & Poor's 500 ganhou 0,25 por cento, para 1.069 pontos.

No acumulado da semana, tanto o Dow Jones quanto o S&P 500 se apreciaram 3,2 por cento, enquanto o Nasdaq acumulou ganho de 3,3 por cento.

As ações da General Electric avançaram 6,2 por cento, após uma melhora na recomendação por parte de dois analistas, o que ajudou a impulsionar o setor industrial. O índice S&P para o segmento da indústria subiu 1,2 por cento.

Numa sexta-feira volátil, o mercado caiu na abertura e por um breve momento passou ao território positivo depois de investidores analisarem melhor um relatório do governo mostrando que as demissões diminuíram, enquanto os cortes de emprego em meses anteriores foram revisados para baixo.

"Estamos vendo evidências contínuas de melhora econômica, exceto no campo do mercado de trabalho. Mas, mesmo nele, talvez já tenhamos visto o pior", disse Tim Ghriskey, vice-presidente de investimento da Solaris Asset Management, em Nova York.

Bernstein Research e Oppenheimer elevaram para "outperform" (acima da média do mercado) sua recomendação para as ações da GE.

As ações da Travelers deram o maior impulso ao Dow Jones, com alta de 2,5 por cento, depois que o Goldman Sachs melhorou a recomendação, juntamente com as da Capital, que avançaram 3,8 por cento. O índice de seguradoras KBW subiu 1 por cento.