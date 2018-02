Wall St sobe por esperanças com retomada e dólar fraco

Dados econômicos dos Estados Unidos reforçaram esperanças de estabilização nos mercados de trabalho e imobiliário, áreas que tem alimentado preocupações acerca de uma recessão em forma de "W". A fraqueza do dólar também deu suporte às ações.

Contudo, o volume foi um dos menores do ano, um dia antes do feriado do Dia de Ação de Graças no país, com muitos operadores ausentes dos negócios.

O Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 0,29 por cento, para 10.464 pontos. O Nasdaq subiu 0,32 por cento, para 2.176 pontos. O S&P 500 ganhou 0,45 por cento, para 1.110 pontos.

Ações de empresas ligadas a recursos naturais tiveram impulso na esteira do dólar mais fraco, que recuou à mínima em 15 meses contra uma cesta com seis importantes moedas, em parte porque dados melhores que o esperado encorajaram investidores a buscarem ativos que oferecem maior rentabilidade.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os novos pedidos de auxílio-desemprego caíram fortemente na semana passada, enquanto as vendas de casas novas para uma família subiram em outubro para o maior nível em um ano.

Fred Dickson, estrategista de mercado da D.A. Davidson & Co., em Lake Oswego, Oregon, disse que a baixa nos pedidos de seguro-desemprego e as vendas mais fortes de casas deram um tom econômico levemente melhor.

"É um pouco do crescimento na economia real por conta do feriado do Dia de Ação de Graças", afirmou. "Num dia diferente nesta semana, provavelmente vimos uma grande valorização no mercado."

Os mercados financeiros nos Estados Unidos ficarão fechados na quinta-feira em comemoração ao Dia de Ação de Graças. Na sexta-feira, haverá negócios, mas o pregão será fechado às 16h (horário de Brasília).

(Por Edward Krudy)