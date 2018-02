Wall St sobe por expectativa de corte em juro e bancos As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta nesta terça-feira, após expectativas de outro corte do Federal Reserve na taxa básica de juro, pela segunda vez em uma semana, terem impulsionado a compra de ações de bancos, seguradoras e construturas. O índice Dow Jones subiu 0,78 por cento, a 1.248 pontos. O Standard & Poor's 500 teve alta de 0,62 por cento, para 1.362 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq ganhou 0,35 por cento, a 2.358 pontos. Investidores foram atrás de papéis do JPMorgan Chase e do Wells Fargo apostando que uma redução na taxa de juro vá impulsionar os lucros e apoiar a economia. As ações da seguradora American International Group valorizaram mais de 3 por cento. As ações de construtoras de moradias, como a Pulte Homes, ganharam mais de 7 por cento, por esperança de que a redução no custo do empréstimo vá ressuscitar o moribundo mercado de habitação. Novos dados econômicos mostrando uma alta inesperada nas encomendas de bens duráveis ofereceram outro motivo de esperança sobre a saúde da economia. A fabricante de aviões Boeing liderou a alta do Dow. Os formuladores de política do Fed devem cortar a taxa básica de juro novamente na quarta-feira, uma semana após terem reduzido essa mesma taxa em 0,75 ponto percentual em um corte de emergência para repelir uma recessão na economia. "O Fed ainda vai realizar um corte de 0,5 ponto percentual na taxa", disse Michael Darda, economista-chefe da MKM Partners in Greenwich, Connecticut. "Eu não acho que eles vão correr o risco de decepcionar o que eles acreditam ser um mercado de crédito bastante sensível".