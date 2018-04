Wall St tem forte alta por Intel e dados da indústria

O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, saltou 3,07 por cento, para 8.616 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq disparou 3,51 por cento, para 1.862 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve alta de 2,96 por cento, para 932 pontos.

O indicador Standard & Poor's 500 já ganhou 6,1 por cento nesta semana, nos três melhores pregões do índice desde o rali iniciado em março, uma vez que algumas empresas, incluindo a Intel e o Goldman Sachs, reportaram resultados trimestrais acima do esperado.

A atual temporada de balanços é importante à medida que investidores buscam evidências que deem suporte ao otimismo com a recuperação da economia.

Em mais um sinal animador, as empresas norte-americanas de cartão de crédito informaram que a inadimplência foi menor em junho do que a esperada. A American Express prevê melhores negócios no segundo semestre deste ano, o que fez suas ações decolarem 11,3 por cento, para 27,22 dólares.

O otimismo foi ainda reforçado por dados do setor manufatureiro, que sugeriram que a recessão está arrefecendo, assim como pela ata do mais recente encontro dos formuladores de política econômica do Federal Reserve, a qual mostrou que as autoridades julgaram que a contração da economia está diminuindo.

Mas a Intel deu o tom do pregão, com ganhos que superaram e muito as previsões com relação à demanda melhor que a esperada do consumidor por computadores pessoais. A companhia também deu um forte prognóstico. Com isso, os papéis da maior fabricante de chips do mundo saltaram 7,3 por cento, para 18,05 dólares.

"A Intel é a espinha dorsal de toda a indústria de tecnologia. Assim, quando a empresa fala que os consumidores estão ficando mais ativos com relação aos computadores pessoais, isso remete bem a muitas coisas diferentes", disse o vice-presidente de investimento da Matrix Asset Advisors, David Katz.