Wall Street fecha em alta por dado de emprego, mas avalia Fed

Setores sensíveis como indústria, tecnologia, consumo e financeiro tiveram os melhores resultados no dia. O índice financeiro da S&P subiu 1,8 por cento, ao passo que as ações da manufatureira 3M tiveram alta de 1,4 por cento, fechando a sessão aos 78,24 dólares, impulsionando o índice Dow Jones.

A força do dólar, no entanto, limitou o avanço do mercado, o que acabou pressionando os preços e as ações de commodities e ajudou a estimular expectativas de que o Federal Reserve possa ter de elevar mais cedo a taxa de juro. Mesmo assim, a sessão teve mais ações em alta do que em queda.

O Dow Jones fechou em alta de 0,22 por cento, a 10.388 pontos, e o Standard & Poor's 500 subiu 0,55 por cento, para 1.105 pontos. O Nasdaq avançou 0,98 por cento, para 2.194 pontos.

Na semana, o Dow acumulou alta de 0,8 por cento, o S&P 500 avançou 1,3 por cento e o Nasdaq teve ganhos de 2,6 por cento.

(Reportagem de Caroline Valetkevitch)