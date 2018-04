Wall Street salta com ajuda governamental ao Citigroup As bolsas de valores norte-americanas fecharam em forte alta nesta segunda-feira, com os investidores aplaudindo a decisão do governo de resgatar o Citigroup em uma tentativa de previnir um potencial colapso do banco que seria sentido em todo mundo. Segundo dados preliminares, o índice Dow Jones teve forte alta de 4,93 por cento, a 8.443 pontos. O Standard & Poor's 500 saltou 6,47 por cento, a 851 pontos. O Nasdaq avançou 6,33 por cento, a 1.472 pontos. (Reportagem de Leah Schnurr)