Wall Street sobe por construtora e dados da China

O Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 0,43 por cento, para 10.291 pontos, também no patamar mais elevado em 13 meses. O índice subiu pelo sexto pregão consecutivo, influenciado ainda por sinais de importantes autoridades do Federal Reserve de que as taxas de juros vão continuar baixas por algum tempo.

O termômetro de tecnologia Nasdaq teve alta de 0,74 por cento, a 2.166 pontos. O S&P 500 subiu 0,50 por cento, a 1.098 pontos.

A construtora de imóveis de luxo Toll Brothers divulgou no final da terça-feira uma estimativa de receita bem acima do previsto, levando o índice Dow Jones que mede o comportamento de construtoras a subir 7,1 por cento. As ações da Toll saltaram 16,4 por cento.

Números divulgados antes da abertura de Wall Street mostraram que a produção industrial chinesa cresceu em outubro no ritmo mais rápido em 19 meses. Investidores apostaram que os dados sinalizam um crescimento na demanda da terceira maior economia do mundo.

Os papéis do Wal-Mart, em alta de 1,3 por cento, deram o maior impulso ao Dow Jones, que marcou a mais longa sequência de ganhos desde agosto.

"Houve notícias positivas vindas da China com relação à produção industrial, o que motivou pressões de alta sobre as commodities e ações lastreadas em commodities", afirmou Matt Kaufler, gerente de portfólio e analista de ações da Clover Capital Management, em Rochester, Nova York.

O volume foi fraco devido ao feriado do Dia dos Veteranos. Os escritórios do Fed e o mercado de títulos fecham nesse dia.

(Colaborou Ryan Vlastelica)