Wall Street sobe por dados sobre vendas de imóveis

O Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 0,49 por cento, para 10.464 pontos. O Standard & Poor's 500 ganhou 0,36 por cento, a 1.118 pontos.

O termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 0,67 por cento, para 2.252 pontos.

Ações do segmento imobiliário lideraram a alta, com o índice Dow Jones para construção mostrando avanço de 3,9 por cento, após dados revelarem que as vendas de casas usadas nos EUA cresceram em novembro no ritmo mais rápido desde fevereiro de 2007.

Os papéis da D.R. Horton subiram 3,8 por cento, enquanto os da Toll Brothers ganharam 4,5 por cento.

"Definitivamente tivemos uma reação positiva aos números sobre imóveis", disse Ryan Detrick, estrategista sênior da Schaeffer's Investment Research, em Cincinnati.

Qualquer sinal de estabilidade no setor imobiliário motiva um aumento na confiança do investidor. Foram os problemas nesse setor que contribuíram para levar a economia à pior recessão desde a década de 1930.

Importantes companhias de tecnologia também deram fôlego ao mercado e ajudaram o Nasdaq a renovar a máxima em 15 meses. IBM subiu 1 por cento, após a empresa fechar um acordo de terceirização no valor de 83 milhões de dólares.

Microsoft também apreciou-se 1 por cento.

(Por Leah Schnurr)