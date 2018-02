Wall Street tem forte baixa com aperto no consumo As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em forte queda nesta sexta-feira, completando a terceira semana seguida de perdas, com o alerta da American Express sobre o aumento da inadimplência nos cartões de crédito e sobre a diminuição dos gastos dos consumidores. O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 1,92 por cento, para 12.606 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 1,95 por cento, para 2.439 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve desvalorização de 1,36 por cento, para 1.401 pontos. A preocupação com um aperto no consumo afetou ações de todos os setores --da cadeia de fast-food McDonald's até a Tiffany . A joalheria de luxo reduziu a previsão de lucros com a perspectiva de fraqueza no consumo. Os indícios de que os consumidores seguraram os gastos na temporada de compras de final de ano vieram da SpendingPulse, grupo privado de pesquisa do varejo. De acordo com os dados, os gastos --exceto com gasolina e automóveis-- caíram 0,7 por cento em dezembro. "Já se esperava que os consumidores não gastassem muito, e eles gastaram ainda menos", disse Fred Dickson, diretor de pesquisa em varejo da D.A. Davidson, em Lake Oswego. "Os mercados agora estão com uma mentalidade muito forte de recessão", acrescentou. As ações da American Express despencaram mais de 10 por cento após a administradora de cartões de crédito emitir um alerta de lucros. Foi a queda mais forte nas ações da companhia desde o primeiro dia de funcionamento dos mercados após os ataques de 11 de setembro de 2001.